Speciale herdenking in Madurodam voor en door kinderen

DEN HAAG - Een bijzondere herdenking donderdagavond in Madurodam. Daar begon om 18:30 uur voor de tweede keer de Nationale Kinderherdenking. Met deze herdenking wil Madurodam de dodenherdenking begrijpelijker maken voor kinderen.

De speciale herdenking is vergelijkbaar met de Nationale Herdenking op de Dam. Er was een programma met zang, toneel en een toespraak van de 12-jarige Hani uit Syrië. Om 20.00 uur werd er ook in Madurodam twee minuten stilte gehouden.Kinderen legden samen met Kinderburgemeester van Madurodam Iris de Ruyter de Wildt en locoburgemeester Boudewijn Revis bloemen bij het monument van George Maduro. Tot slot werd er langs de kleine uitvoering van de Dam gewandeld, waar de hele dodenherdenking in miniatuur is nagebouwd.