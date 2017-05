Een jaar cel geëist tegen overvallers van tankstation Rijnsburg

RIJNSBURG - Tegen twee mannen die een tankstation in Rijnsburg zouden hebben overvallen zijn celstraffen van een jaar geëist. De overval was op 28 januari. Twee gemaskerde mannen bedreigden het personeel van het tankstation met een mes.

Ze gingen er vandoor met geld uit de kassa. Nog dezelfde dag werden de 21-jarige Rijnsburger en de 20-jarige Leidenaar opgepakt , mede dankzij tips die via Burgernet binnenkwamen.In de tas van de Rijnsburger werd briefgeld gevonden en op een kast in zijn kamer twee messen. Verder bleek de Rijnsburger de eigenaar van de scooter die bij de overval was gebruikt. Beide mannen hebben bekend.Hoewel de mannen meerderjarig zijn, eiste het Openbaar Ministerie een jaar jeugddetentie, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Volgens de officier van jusititie zijn de verdachten geestelijk onvolwassen. Als voorwaarden vroeg het OM om een meldplicht, een drugsverbod en een behandelverplichting. De uitspraak is over twee weken.