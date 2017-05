Verwaarloosde katten gered van smerig balkon

DEN HAAG - De politie heeft donderdagmiddag in het Haagse Laakkwartier twee verwaarloosde katten gered van een smerig balkon. Ze zaten daar vermoedelijk al twee weken alleen.

Twee agenten zijn na een melding van een buurtbewoner op het balkon geklommen. Daar troffen ze 'twee magere, bange katten aan in een bevuilde situatie'. De Dierenambulance werd opgeroepen om te helpen bij het vangen van de beestjes. Ze zijn ook direct door hen nagekeken.De politie denkt dat de eigenaren al enige tijd niet meer in het huis wonen en is naar hen op zoek.