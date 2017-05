Auto's uitgebrand op carpoolstrook langs A12, twee mannen aangehouden

Foto: AS Media

WAARDER - Op de carpoolplaats in Waarder, langs de A12, zijn vannacht drie auto's uitgebrand. De brand werd rond half één gemeld in de nacht van woensdag op donderdag. De carpoolplaats ligt tussen de rijbanen van de A12 aan de Molendijk in Waarder, in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

De brand was snel geblust. De auto's zijn vervolgens onderzocht door de politie. Mogelijk zijn de wagens gebruikt bij een schietpartij in Utrecht, die kort na middernacht plaatsvond.



In de omgeving van Waarder is er een zoekactie geweest waarbij onder meer een politiehelikopter werd ingezet. Na enige tijd konden in Nieuwerbrug twee mannen worden aangehouden van 29 en 37 jaar oud. De politie onderzoekt de mogelijke betrokkenheid van de mannen bij de schietpartij in Utrecht en de uitgebrande auto's.