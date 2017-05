Verdacht voertuig in brand bij Waarder

Archieffoto

WAARDER - Rond kwart over een in de nacht van woensdag op donderdag moest de brandweer Hollands Midden uitrukken voor een autobrand aan de Molendijk in Waarder (gemeente Bodegraven-Reeuwijk).

De auto stond bij de carpoolplaats langs de A12, aldus de brandweer. De brand was snel geblust maar er moest nog wel verder onderzoek worden gedaan.



De politie toonde bijzondere interesse in de auto omdat deze mogelijk eerder bij een misdaad betrokken was geweest. De woordvoerder van de politie kon hierover nog geen verdere mededelingen doen.