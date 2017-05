Kinderen protesteren tegen gevaarlijke verkeerssituatie bij school

De Haanstraschool op het Rapenburg. (Foto: Brian Hoog)

LEIDEN - Op 12 mei protesteert de bovenbouw van de Haanstraschool in Leiden tegen de gevaarlijke verkeerssituatie voor het gebouw. Sinds een aantal jaar wordt er door de school geprobeerd samen met de gemeente een oplossing te zoeken. Dat is nog niet gelukt. 'Misschien moeten we wachten tot er een ongeluk gebeurt,' aldus directeur Brian Hoog.

Een aantal jaar geleden is de verkeerssituatie voor de school aan het Rapenburg veranderd. Door het project 'beschermd stadsgezicht' van de gemeente verdwenen onder meer de amsterdammertjes met kettingen. Door de jaren heen werd er vaak overlegd en gebrainstormd. Dat leidde onder meer tot het plaatsen van een verkeersbord en een drempel, maar volgens Hoog kwamen die op de verkeerde plek.



Andere oplossingen, zoals het tijdelijk afsluiten van de ring rond de school op begin- en eindtijden van de schooldagen, werden door de gemeente afgeschoten. 'Daar zijn bewegende paaltjes voor nodig. En die mogen niet geplaatst worden, want het stadsgezicht beschermen is belangrijker dan de veiligheid van onze kinderen. Ridicuul.'



'Belachelijke situaties'



'We maken hachelijke situaties mee,' aldus Hoog. 'Er rijdt veel vrachtverkeer over het Rapenburg, waaronder bestelbusjes die erg hard rijden. Die houden geen rekening met de 400 kinderen die hier rondlopen. We hebben kinderen vaak op het laatste moment met fiets en al van de straat moeten sleuren.'



Donderdag begonnen de leerlingen een handtekeningenactie. Het protest, dat naast de petitie ook een lied en een betoog omvat, wordt vrijdagochtend 12 mei aangeboden aan wethouder Robert Strijk. 'Er zijn nu al 100 handtekeningen binnen,' vertelt Hoog niet zonder trots. 'En onze muziekdocent heeft een rap geschreven. Dat lied gaan we zingen. De bovenbouw gaat mee naar de Raadzaal, dus het is ook nog eens een leerzame actie.'



Ludieke actie



Volgens de basisschooldirecteur is er geen ruzie met de wethouder. 'Het protest is bedoeld als leuke, fatsoenlijke en ludieke actie. Tot hier en niet verder.'