Luizenplaag bij basisschool in De Lier; naastgelegen kinderopvang geëvacueerd

Luizenplaag in De Lier. Foto: Boudewijn Vermeer

DE LIER - De Prins Willem Alexanderschool in De Lier kampt met een groot luizenprobleem. Ze zijn vooral gezien in de struiken rondom het schoolplein, op het dak en op de toegangshekken. De naastgelegen kinderopvang is uit voorzorg geëvacueerd naar een andere locatie en het plein is afgezet.





Aanvankelijk werd gedacht dat het om teken ging. Op advies van de gemeente besloot kinderopvang De Lierse Prins daarom de kinderen en medewerkers tijdelijk onder te brengen op een andere locatie. Uit onderzoek in Wageningen is gebleken dat het echter om de zwarte luis gaat. Deze beestjes zijn vooral gek op bomen en planten.



Extra controleren

Hoewel de Willem Alexanderschool zelf vakantie heeft, raadt de directie ouders aan kinderen die de afgelopen dagen op de pleinen hebben gespeeld extra te controleren.



De ongewenste gasten worden vrijdag door een speciaal sproeibedrijf bestreden met water. De kinderopvang gaat er vanuit dat de kinderen maandag weer gewoon naar hun vaste stek kunnen komen.



De oorzaak van de luizenplaag is niet bekend.



