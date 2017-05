Ceremoniemeester Mookie (14) zenuwachtig voor Dodenherdenking Madurodam

Dodenherdenking bij Madurodam. (Foto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Gekleed in een net colbertje ijsbeert de 14-jarige Mookie Saluna donderdagmiddag rond in Madurodam. Hij is de ceremoniemeester van de Dodenherdenking voor kinderen in de miniatuurstad in Den Haag.





Ook de 15-jarige burgemeester van Madurodam gaat spreken, er is een optreden van een kinderkoor en het verhaal van de 12-jarige uit Syrië gevluchte Hani wordt verteld. De trompetist die straks na de 2 minuten stilte de taptoe blaast is een 16-jarige.



De dodenherdenking in Madurodam begint donderdagavond om 18.30 uur en is live te volgen via de Facebookpagina van Omroep West.

