Straf voor bomgordelmelder Ridderhof

ALPHEN AAN DEN RIJN - Mohammed M. (35) die begin dit jaar alarmnummer 112 belde met de valse mededeling dat er een man met een bomgordel rondliep in het Alphense winkelcentrum Ridderhof, heeft vanmiddag van de rechtbank een veelplegersmaatregel opgelegd gekregen. Zo'n maatregel komt neer op een behandeling van twee jaar, grotendeels in gesloten instellingen.

Op 11 januari rukte de politie uit naar hetzelfde winkelcentrum als waar in 2011 de geruchtmakende schietpartij plaatsvond. In zijn bommelding naar 112 verwees de verdachte ook naar Tristan van der Vlis die destijds in Ridderhof zoveel dodelijke slachtoffers maakte : 'laten we niet dezelfde situatie krijgen als met Tristan'. Maar de uitgerukte politie kwam ditmaal gelukkig voor niks. Er werd niemand met een bomgordel aangetroffen in Ridderhof.Een paar dagen na dit incident mishandelde M. in de trein van Leiden naar Alphen een conductrice. De politie kwam eraan te pas en herkende de stem van de verdachte. Uit zijn in beslag genomen mobieltje bleek ook dat hij inderdaad degene was die naar 112 had gebeld.Omdat verdachte aan de lopende band in de fout gaat, krijgt hij nu een veelplegersmaatregel. Dat was ook de eis van het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.