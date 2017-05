Regio staat stil bij oorlogsslachtoffers

DEN HAAG - Met twee minuten stilte heeft Nederland maandag om klokslag 20.00 uur de oorlogsslachtoffers herdacht die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag was de jaarlijkse herdenking. Het erepeloton luidde de Bourdonklok. Op de Waalsdorpervlakte werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 verzetsmensen door de Duitse bezetter gefusilleerd. Ook in andere plaatsen in onze regio werden de slachtoffers herdacht.Op de Dam in Amsterdam woonden koning Willem-Alexander en koningin Máxima de nationale dodenherdenking bij.Iets voor 20.00 uur begon ook de ceremonie van de kinderherdenking in Madurodam in Den Haag. De herdenking werd voor en door kinderen georganiseerd.