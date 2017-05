Velen staan stil bij oorlogsslachtoffers

Dodenherdenking. Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Met twee minuten stilte heeft Nederland donderdag om klokslag 20.00 uur de oorlogsslachtoffers herdacht die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Op de Waalsdorpervlakte bij Den Haag was de jaarlijkse herdenking. 4000 mensen kwamen hier op af. Het erepeloton luidde de Bourdonklok. Op de Waalsdorpervlakte werden in de Tweede Wereldoorlog meer dan 250 verzetsmensen door de Duitse bezetter gefusilleerd.



In Den Haag was er ook een herdenking in het Vredespaleis met de Haagse burgemeester Krikke en een plechtigheid bij het Homomonument op het Koekamp. In Madurodam werd een speciale kinderherdenking georganiseerd.







Regio

Ook in andere plaatsen in onze regio werden oorlogsslachtoffers herdacht. In Leiden was er een ceremonie bij oorlogsmonument Het Haagse Schouw. Burgemeester Lenferink was hierbij aanwezig.



De herdenking in Zoetermeer vond plaats in het Wilhelminapark. Een aantal vliegtuigen van de Rotterdamse Aero Club vloog, na afloop van de twee minuten stilte, over het park om een saluut te brengen. In Gouda werden meerdere stille tochten gehouden.