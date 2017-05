Haagse kunstenaar Theo Jansen schept nieuw strandbeest

DEN HAAG - Dat mei de meest typerende maand is voor het begin is van nieuw leven in de natuur, is ons allemaal bekend. Trouw houdt ook kunstenaar Theo Jansen zich aan deze cyclus met zijn eigen gecreëerde evolutie op het strand. Elk voorjaar wordt een nieuw strandbeest geboren. En het sculptuur van PVC-buizen verschilt dit keer nogal met voorgaande jaren. Waar de wereldberoemde strandbeesten hiervoor met hoge stelten in de wind renden, kruipt nu een wormachtig beest over de zandvlaktes van Scheveningen.

'Het bijzondere aan deze worm is dat hij geen scharnieren heeft', legt de kunstenaar uit. Daarom hoeft hij niet geolied te worden en kan er ook geen zand in komen. Ook kan deze nieuwe soort veel meer gewicht aan, iets wat eerder niet goed mogelijk was. Die kracht is nodig voor de lege plastic flessen die de wind opvangen en de plastic zeilen die de richting bepalen. Het zijn allemaal stappen die zelf overleven op het strand weer beter mogelijk maken.En zelfstandig overleven, dat is het doel wat Jansen voor zijn beesten voor ogen heeft. 'Voordat hij overlijdt moet dat doel zijn bereikt. Net als in een echte evolutie probeer ik de beste eigenschappen van een soort met elkaar te combineren om zo van één plus één drie te maken.'Over een naam heeft de geestelijk vader nog niet nagedacht. 'Ik heb nog geen tijd gehad om in het woordenboek te kijken', verontschuldigt de kunstenaar zich. 'Waarschijnlijk wordt het iets met Vermiculis, want dat is Latijn voor worm.'Nu het beest nog moet groeien en nog een aantal experimenten zal moeten ondergaan voordat het zijn ultieme zelf is, is een naam ook nog niet heel noodzakelijk. In de zomer zal de strandworm goed te zien zijn bij de wandelingen en exposities van Jansen's beesten, samen met andere vernieuwingen in deze evolutie op het strand.