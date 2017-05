Gedicht: Vrijheid

Foto: Ewoud Kieviet

DEN HAAG - Vrijheid. Het thema maakt heel wat emoties los, zeker rond 4 en 5 mei. Haagse dichter Cor van Welbergen schreef dit jaar traditiegetrouw een gedicht.

Vrijheid

In alle vrijheid

kan ik zeggen wat ik wil

zachtjes, hardop of met een gil

leef ik soms met vreugde, soms met nijd

In alle vrijheid

kies ik voor de partij van mijn keuze

protesteer ik tegen de foute leuze

fluit ik voor een mooie meid

In alle vrijheid

kies ik voor de liefde voor jou

gewoon omdat ik zo van je hou

let ik wel of niet op de tijd

In alle vrijheid

herdenk ik hen die voor mij streden

zovelen die teveel hebben geleden

Ogen die geopend bleven voor de waarheid

In alle vrijheid

blijf ik op 4 mei twee minuten stil

Klokken luiden, het is even kil

Kransen neergelegd met beleid

In alle vrijheid

vier ik op 5 mei bevrijdingsdag

Hijs ik de vlag met een grote lach

Raak je onafhankelijkheid nooit kwijt