Eerste mechanische zeewier geoogst bij Scheveningen

DEN HAAG - Stichting Noordzeeboerderij heeft voor de kust van Scheveningen meer dan 100 kilo zeewier geoogst via een machinaal proces.

Vijf maanden geleden begon de stichting met de proef om mechanisch suikerwier te laten groeien in de noordzee. In het proefakkertje werd 80 meter draad met zaad uitgezet. Het bevindt zich op vijftien kilometer uit de kust van Scheveningen.De wieren hadden bij de oogst een lengte van zo'n anderhalve meter. Het geoogste zeewier is gewassen, gecentrifugeerd, ingepakt, vacuüm getrokken en vervolgens ingevroren.Voorlopig kun je de zeeplanten echter niet terugvinden in de schappen van de supermarkt. De wieren gaan naar kennisinstellingen voor onderzoek.Het project wordt uitgevoerd met het Zeewierplatform. Daarbij kijken meer dan vijftig verschillende bedrijven en overheden samen of het mogelijk is stapsgewijs tot een duurzame zeewiersector te komen. Zeewier komt nu vooral uit het buitenland.