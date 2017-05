Meerdere ongelukken op N207 bij Hillegom ‘toeval’

Foto: Omroep West

LISSE - De drie ongelukken op de N207 bij Hillegom berusten op toeval. Dat laat de provincie Zuid-Holland aan Omroep West weten.

Woensdagmiddag was er een er een kop-staartbotsing tussen twee auto's op de N207 bij Hillegom. De inzittenden bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde net voorbij de brug over Ringvaart van de Haarlemmermeer.



Afgelopen zaterdag botsten vier auto's achter op elkaar op dezelfde plek en vrijdag waren er daar twee automobilisten betrokken bij een botsing. Bij dit ongeluk vielen vier gewonden.



Toeval



Volgens de provincie Zuid-Holland, die verantwoordelijk is voor de veiligheid op de N-wegen, is er geen sprake van een onveilige verkeerssituatie op de N207 bij Hillegom. Menno Zijlstra van de provincie: 'Het gaat hier om relatief kleine ongevallen. We hebben ook van de politie geen melding gehad dat er een onveilige situatie op deze weg zou zijn. De ongelukken zouden kunnen gebeurd zijn omdat er op dit moment vanwege de opening van bloemenpark Keukenhof heel druk is op de N207 en er veel mensen rijden die niet bekend zijn met deze weg.'