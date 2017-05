'Man Laura Hansen opgepakt in Irak'

DEN HAAG - De man van de Haagse jihadverdachte Laura Hansen is opgepakt in de Iraakse stad Mosul. Dat meldt dagblad Trouw vrijdag. Volgens de krant is de arrestatie van Ibrahim I. gefilmd door een Iraakse journalist.

I. vertrok eind 2015 met zijn vrouw Laura en twee kinderen naar Syrië om zich aan te sluiten bij islamitische terreurgroep IS. Hij is volgens Trouw gearresteerd door Iraakse troepen. Hij zou zijn opgepakt na een gevecht tussen sjiïtische strijders en IS. Zijn familieleden hebben de Iraakse journalist bevestigd dat Ibrahim I. op het arrestatiefilmpje te zien is.Het is onduidelijk wat er met de 28-jarige Nederlandse Palestijn gaat bebeuren. IS-strijders die in de handen van Irakezen vallen, worden volgens de krant opgesloten in geheime gevangenissen of geëxecuteerd.Vorig jaar keerde de vrouw van Ibrahim, Laura, terug naar Nederland. Ze zei dat ze met haar zoons was ontsnapt uit IS-gebied . Bij aankomst op Schiphol werd ze aangehouden , ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie en stond daarvoor donderdag voor de rechter