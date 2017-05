Speciaal sproeibedrijf bestrijdt luizenplaag basisschool De Lier

DE LIER - Een speciaal sproeibedrijf is vrijdagochtend vroeg begonnen met het bestrijden van duizenden luizen bij de Prins Willem Alexanderschool in De Lier. De basisschool kampt sinds dinsdag met een luizenplaag.

Een man sproeit vrijdagochtend met een tuinslang over het afgezette schoolplein. De kinderopvang in de school is uit voorzorg geëvacueerd naar een andere locatie.'We zagen allemaal zwarte vlekken, het bewoog', zegt vrijwilliger en vader Martin van der Knaap die de duizenden krioelende beestjes dinsdag ontdekte. 'Er zaten zwarte plakkaten in de boom met beestjes die rondliepen.' Het schoolplein werd afgezet en kinderopvang De Lierse Prins uit voorzorg geëvacueerd. 'Mijn benen zaten vol met luizen', zegt Van der Knaap.Aanvankelijk werd gedacht dat het om teken ging. Uit onderzoek in Wageningen is gebleken dat het om de zwarte luis gaat. Deze beestjes zijn vooral gek op bomen en planten. De zwarte luis is dus niet de bekende hoofdluis. De oorzaak van de plaag is niet bekend.De kinderopvang gaat er vanuit dat de kinderen maandag weer gewoon naar hun vaste stek kunnen komen.