Bevrijdingsdag: hoe vier jij de vrijheid?

REGIO - Nederland viert vrijdag de vrijheid. Op verschillende plekken in onze regio zijn vrijmarkten en in onder andere Den Haag en Zoetermeer zijn grote bevrijdingsfestivals.

Het is vrijdag precies 72 jaar geleden dat ons land werd bevrijd van de Duitse bezetters. Wat betekent vrijheid nu nog voor jou? Hoe beleef je de vrijheid?Laat het Omroep West weten door jouw filmpje, tekst of audio met jezelf zichtbaar en of hoorbaar te mailen naar online@omroepwest.nl. Geluidsfragmenten kun je appen naar 06-57345069. Wij horen het graag!