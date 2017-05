Hoera! Het wordt één dag mooi weer!

REGIO - Met bewolking en temperaturen van 12 graden zou je niet zeggen dat de zomer voor de deur staat. Maar goed nieuws, zaterdag mogen we in onze handjes knijpen. Het wordt dan namelijk 18 graden!

Volgens onze weerman Huub Mizee begint de dag weliswaar bewolkt, maar daarna breekt de zon door. Helaas is dit voorlopig de enige warme dag. Het kwik zal de dagen daarna rond de 13 graden liggen. Dus als je graag wil barbecuen of een terrasje wil pakken, doe dat vooral zaterdag.Klein voordeel aan het frisse weer: het graspollenseizoen komt dit jaar later op gang. De eerste graspollen zitten weliswaar al in de lucht, maar het piekseizoen komt pas eind mei of begin juni, meldt de site NatureToday.