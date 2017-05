Haagse nachtburgemeester stopt met lintjes knippen: 'Die schaar wordt te zwaar'

DEN HAAG - De Haagse nachtburgemeester René Bom stopt na de zomer met lintjes doorknippen. 'Ik ben het met prins Philip eens. Die schaar wordt te zwaar', zegt Bom op Radio West.

De Britse prins Philip kondigde donderdag in een persconferentie aan dat hij het rustig aan gaat doen. 'Al die bombarie. Iedereen moest naar Buckingham Palace komen omdat hij stopt met lintjes knippen.'Bom besloot daarom om zelf ook een persconferentie te beleggen. 'Het gaat allemaal goed, maar ik word ook oud. Prins Philip is ook oud. Ik word 59, hij 95. Ik ben het met hem eens, als je boven de 50 bent, is het te zwaar.'Daarom stopt de Hagenaar na de zomer met lintjes doorknippen. 'Maar eigenlijk is het natuurijk gewooon een gimmick.'