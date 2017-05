Voorlezers gezocht!

DEN HAAG - De hele maand juni worden er verschillende activiteiten georganiseerd op de stadsboederijen in Den Haag, maar daar kunnen ze jouw hulp goed bij gebruiken!

Een van die activiteiten zijn de voorleesmomenten op verschillende stadsboerderijen. De bedoeling is dat iemand op een enthousiaste en aantrekkelijke manier een leuk kinderboek uit het Kinderzwerfboek station op de boerderij, voorleest aan een groepje kinderen. Dit gebeurt natuurlijk in de echte boerderijstijl op hooibalen. De stadsboerderijen in onder andere Alphen aan den Rijn, Boskoop, Den Haag, Gouda, Leiden, Leidschendam, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Zoetermeer doen mee.



Lijkt het jou wel wat om een groepje kinderen voor te lezen? Meld je dan aan via superdebby@omroepwest.nl of bel naar 070 390 5454.



