Indisch kookboekje gezocht!

DEN HAAG - Een boekenkast naast de kolenkachel bleek geen goed idee. Dave Coffa uit Voorburg zag een van zijn favoriete kookboekjes in vlammen opgaan.

Het boekje verscheen in 1983 ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het personeelsblad van de Koninklijke Marine. Dave (75) is geboren op Midden-Java. De authentieke smaken die het Indische vrouwtje Neeltje in dit boekje ('Neeltje Totaal' of 'Neeltje 3') wist vast te leggen mist hij zo erg dat hij hoopt het boekje via SuperDebby terug te vinden.



Heb jij het en wil je het boekje wel wegdoen of mag Dave het kopiëren? Laat het ons weten via superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454.



