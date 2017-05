Spoor van vernielingen op begraafplaats; 68.000 euro schade

Archieffoto

DEN HAAG - Een verwarde man heeft vorige week grote schade aangericht op begraafplaats Westduin in Den Haag. Hij vernielde bloempotten, grafstenen en beeldjes, meldt de politie vrijdag. In totaal is er voor 68.000 euro schade op de begraafplaats aan de Ockenburghstraat.





De begraafplaats was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.



De man ging vorige week flink tekeer. De politie kreeg een melding en kon hem vervolgens op heterdaad betrappen. Hij zit nog vast. De politie roept mensen op om aangifte te doen als ze merken dat er schade is aan graven van hun nabestaanden.