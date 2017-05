Elvis spullen gezocht!

DEN HAAG - Corry Vrijhof uit Rotterdam is enorme Elvis fan. Ze heeft al zijn CD's en muziek die ze grijs draait, maar ze zou haar collectie graag uitbreiden met andere Elvis spullen.

Corry is al sinds haar tiende onwijze Elvis fan. Ze spaarde vroeger alles van Elvis, maar raakte het door onder andere verhuizingen kwijt. Ze wil haar goede oude herinneringen weer ophalen. Ansichtkaarten, posters, knipsels, plakboeken, fotoboeken, naslagwerken en de DVD's 'Fun in Acapulco' en 'Girls, Girls, Girls' alles is welkom. Corry heeft wel al alle CD"s van Elvis.



Kan jij Corry helpen? Mail naar superdebby@omroepwest.nl of bel tijdens de uitzending naar 070 390 5454



