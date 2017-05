Fietstunnel bij Hollands Spoor dicht, nieuwe stationsentree in de maak

DEN HAAG - De fietstunnel bij station Hollands Spoor in Den Haag is dit weekeinde dicht. Dat moet vanwege de veiligheid. De overkapping van de fietsenstalling aan de Waldorpstraat wordt namelijk gesloopt.

Het station krijgt aan de kant van de Waldorpstraat een eigen entree met winkels en een plein. De sloop van de fietsenstalling is de eerste fase van dit project. Voor eind juni moet ook het parkeerdek naast het gebouw The Globe gesloopt zijn.Daarna wordt de perrontunnel doorgetrokken en begint de bouw van de winkels en de nieuwe fietsenstalling voor 2.500 fietsen, die op het dak van de nieuwe entree moet komen. Dit moet in december 2018 klaar zijn. In de laatste fase wordt het stationsplein aangelegd. In maart 2019 is de officiële opening.