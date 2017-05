Leuke plekken om Bevrijdingsdag te vieren in onze regio

Foto: Omroep West

REGIO - Nederland viert vrijdag de vrijheid. Een dag na Dodenherdenking worden op verschillende plekken vrijmarkten en bevrijdingsfestivals gehouden. Ook trekt de Liberty Tour weer door onze regio.

De Liberty Tour start met zeven estafetteteams en een optocht van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog om 9.00 uur in Alphen aan den Rijn en komt via Zoeterwoude, Leiden, Voorschoten en Wassenaar om 15.30 uur aan op het eindpunt: het Malieveld in Den Haag. De lopers hebben het bevrijdingsvuur bij zich dat ze van Wageningen naar Den Haag brengen.



Naast de Liberty Tour worden in onze regio ook vrijmarkten en festivals gehouden. De grotere bevrijdingsfestivals zijn te vinden op het Malieveld in Den Haag en de Markt in Zoetermeer.



Den Haag



Het Bevrijdingsfestival op het Malieveld wordt dit jaar voor de zevende keer gehouden. Op het Malieveld zijn negen podia te vinden waar 84 acts zullen optreden gedurende de dag. Niet alleen artiesten als Sabrina Stark, De Staat en Tim Akkerman zijn van de partij. Ook worden er lezingen en colleges gegeven en treden verchillende dichters op.



Het Tweede Kamergebouw doet dit jaar voor het eerst mee met de jaarlijkse viering op 5 mei. In de centrale hal zijn optredens van onder andere Woezel en Pip en de winnares van The Voice, Pleun.



Zoetermeer



Vanaf het middaguur vinden verschillende activiteiten plaats op de Markt in Zoetermeer. Zo is er het Open Podium en kun je een stormbaan trotseren of met een legervoertuig op de foto. Vanaf 17.00 uur staan zes artiesten op het hoofdpodium, waaronder Miss Montreal en Nielson.



Leiden



Op de Luifelbaan in Leiden wordt een Bevrijdingsbraderie gehouden met (eet)kraampjes. Voor de kinderen zijn onder andere springkussens en een bungeetrampoline neergezet. In het Rembrandtpark begint om 16.00 uur een foodtruckfestival met natuurlijk veel eten en muziek.



Gouda



In de binnenstad van Gouda staan de festiviteiten compleet in het teken van oorlogsveteranen. Om 10.30 uur start de stadsmars in de Vrouwesteeg, ter hoogte van de tuin van het Verzetsmuseum Zuid-Holland. Een stoet met landsvlaggen begeleidt het Vrijheidsvuur naar de Markt. Daar zullen leden van Atletiekvereniging Gouda het vuur overhandigen aan burgemeester Milo Schoenmaker.



Leiderdorp



Vanaf 13.00 uur kun je in park De Houtkamp in Leiderdorp verschillende bevrijdingsfeesten bezoeken.



Oegstgeest



In Oegstgeest is een Kindervrijmarkt tussen het Winkelcentrum De Lange Voort en de Kempenaerstraat. Vanaf 10.30 uur kun je ook terecht op de kermis, ook op De Lange Voort.



Voorschoten



Vanaf 13.00 uur starten de jeugdactiviteiten bij voetbal- en atletiekvereniging Voorschoten '97. Daar zal burgemeester Pauline Bouvy-Koene om 14.00 uur het bevrijdingsvuur in ontvangst nemen en de gemeentelijke vuurkorf ontsteken. In de avond, om 20.00 uur, wordt in Filmtheater Voorschoten de nieuwe oorlogsfilm 'Un Sac de Billes' vertoond.