'Straallazarus in een auto of met een borrel op op een snorfiets', maakt het wat uit?

DEN HAAG - 'Ik heb twee dagvaardingen', zei de advocaat van Clifton terwijl hij de papieren omhoog hield. Het ging om twee oproepen om donderdag voor de politierechter te verschijnen voor dezelfde overtreding. 'In de ene is meneer opgepakt met te veel drank in een auto, in de ander op een snorfiets', stipte de advocaat aan.

Die eerste aanklacht - met te veel drank op in de auto - kon wat hem betreft worden ingetrokken. Want zijn client had immers toch op een snorfiets gereden. En de tweede dagvaarding - met die snorfiets - was dan weer niet geldig, want het Openbaar Ministerie had die eerste niet ingetrokken.De officier van justitie dacht daar anders over: zij stelde het volgende voor: de tweede dagvaarding - die van de snorfiets - gaat de prullenbak in. En de eerste zou dan aangepast worden, opgelost. De advocaat sputterde nog wat tegen. Op die overtredingen staan andere straffen, betoogde hij. 'Straallazarus in een auto of met een borrel op een snorfiets', dat maakte volgens hem nogal uit.Nadat beide partijen gehoord waren, was het woord aan de rechter. Die besliste dat de zaak toch behandeld kon worden nadat de dagvaarding was aangepast, van auto naar snorfiets. Met twintig minuten vertraging kon Clifton terecht staan voor het rijden met drank op en voor het rijden terwijl zijn rijbewijs was ingetrokken.Toen er eenmaal begonnen was, ging het allemaal vrij snel. Clifton bekende zijn drankprobleem, daarvoor kreeg hij inmiddels hulp. Hij had niet moeten rijden zonder rijbewijs zei hij. Maar hij kon niet lopen en wilde naar zijn afspraak met de reclassering.Clifton snapte dat hij een straf zou krijgen, maar hij wilde liever geen celstraf. Want als zijn werkgever daarachter zou komen, zou die ontslagen worden. 'ik zou graag mijn baan willen behouden', zei hij. De rechter ging daar in mee. Ook hij vond dat Clifton niet de cel in hoefde. Uiteindelijk kreeg hij een boete van 420 euro en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.