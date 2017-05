Burgemeester Westland voor even sportverslaggever

WESTLAND - Sjaak van der Tak is zaterdagmiddag even geen burgemeester van Westland, maar sportverslaggever. Hij doet live verslag van voetbalwedstrijden tijdens de jubileumuitzending van WOS Sport.

De WOS zendt zaterdag tussen 16.00 en 18.00 uur de 3.000ste aflevering van het radioprogramma uit. Van der Tak doet samen met burgemeester Edo Haan van Maassluis verslag.In de studio schuift ook een aantal sporters aan. Liefhebbers zijn welkom om te komen kijken in de studio aan de Van der Kest Wittensstraat in 's-Gravenzande. WOS Sport is te luisteren via 87.6 FM.