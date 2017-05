Laatste kans op straatnaambordjes Leidse binnenstad

LEIDEN - Liefhebbers hebben nog drie weken de tijd om een straatnaambordje van een straat in de binnenstad van Leiden te bemachtigen. De gemeente en de Plaatselijke Kamer van Vereniging Leiden (PKvV) geven in totaal 200 bordjes weg.

Er is wel een tegenprestatie vereist. Mensen die kans willen maken op een straatnaambordje, moeten een ludieke actie voor hun straat bedenken. Die kunnen ze doorgeven via de Facebook-pagina van de PKvV, meldt onze mediapartner Unity Het gaat om oude straatnaambordjes, die jaren in de Leidse binnenstad hebben gehangen en inmiddels zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De actie begon halverwege februari