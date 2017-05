Broodje Veilig Verkeer al 40 jaar begrip op Kijkduin

DEN HAAG - Het begon ooit met een simpel broodje kaas, maar tegenwoordig kan je er ook terecht voor een Japans bolletje, een Passionata of een Broodje van de eeuw. Bij broodjeszaak Ketje’s Mix op Kijkduin zijn ze meegegroeid met de tijd. De zaak is een begrip in Den Haag en omstreken en bestaat dit weekend 40 jaar.

Eigenaar Dennis de Ket nam de zaak een paar jaar geleden over van zijn vader Wim. Die begon lang geleden in de broodjeszaak van zijn zwager Do Walta, van het bekende Broodje van Dootje in de Haagse binnenstad, en bedacht dat hij dit ook voor zichzelf kon doen. Veertig jaar geleden begon Wim de Ket Ketje's Mix op Kijkduin en daar zit het familiebedrijf nog steeds.'Ik was zes toen mijn vader in 1977 begon met de zaak. Het is me met de paplepel ingegoten. De eerste tien jaar was het moeilijk. Maar het nam een vlucht toen Kijkduin als één van de weinige plekken in Nederland op zondag open ging, toen kregen we het druk', vertelt Dennis.Een van de bekendste broodjes van Ketje's Mix is het broodje Veilig Verkeer, die gaat al veertig jaar mee. Het is een broodje met vier soorten vleesbeleg, huzarensalade, een eitje en mayonaise. 'Veertig jaar geleden gingen mensen nog wel eens met een slokje op achter het stuur. Ze hadden het idee dat als ze een flink broodje zouden eten, ze dan wat beter konden rijden.'Een groot feest wordt het dit weekend trouwens niet. 'De vaste gasten krijgen een leuke attentie, maar verder houden we het klein. Ik heb al wel veel bloemen gekregen. Het is natuurlijk wel bijzonder dat je als horecazaak zo lang bestaat.'De vraag is of er nog een volgend jubileum gaat komen. Kijkduin moet op de schop . De winkels en horecapanden op de boulevard worden gesloopt. Wanneer is nog niet duidelijk.'We zijn al negen jaar bezig met de verhuurder. We moeten de voorstellen nog zien. En dan moet er nog onderhandeld worden. Maar één ding is zeker, we komen terug', aldus De Ket.