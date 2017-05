Bezorger gewond aan enkel na botsing met parkerende auto

Maaltijdbezorger gewond bij ongeluk | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een maaltijdbezorger is donderdagmiddag in de Prins Willemstraat in Den Haag gewond geraakt aan zijn enkel nadat hij op een auto botste.

Volgens een woordvoerder van de politie is de enkel van de man vermoedelijk gebroken. De bezorger is na het ongeluk met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag, toen de man een rij auto's inhaalde. De voorste in de rij draaide net een parkeervak in toen de bezorger kwam aanrijden. Hij botste volgens de politie op de zijkant van de auto.



