Vier tieners aangehouden in gestolen auto

Motoragent

ZOETERMEER - Vier tieners zijn vrijdag bij een tankstation langs de A13 aangehouden in een gestolen auto. De 17-jarige jongen uit Den Haag en een 18-jarige man en twee 17-jarige meisjes uit Zoetermeer waren mogelijk ook betrokken bij een inbraak in Zoetermeer.

Agenten kwamen de auto op het spoor door de Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Dat is een technisch hulpmiddel dat kentekenplaten scant en die vergelijkt met de politiedatabase.



De auto, een rode Ford Fiësta, was op 4 mei gestolen bij een woninginbraak aan de Dr. J.W. Paltelaan in Zoetermeer. De inbrekers kwamen het huis binnen via een raam op de eerste verdieping en namen behalve de autosleutel ook goederen mee.