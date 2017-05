Gouwenaar verspreidde zuur mogelijk met opzet

(Foto: ANP)

GOUDA - De 25-jarige man uit Gouda die donderdag betrokken was bij een zuurlekkage in het Capelse IJsselland Ziekenhuis, handelde vermoedelijk met opzet. Dat zegt de politie vrijdag. Drie slachtoffers lagen vrijdagochtend nog in het ziekenhuis. Eén van op de intensive care, de andere twee verblijven ter observatie op een gewone verpleegafdeling, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis.





Door het lek in een vat met perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, kregen zeventien mensen last van ademhalingsproblemen. Het ging om patiënten en medewerkers. De meesten konden na controle naar huis.



De politie vermoedt dat de Gouwenaar, een uitzendkracht , met opzet het zuur op de grond of in de lucht heeft verspreid . Hij zit nog vast en wordt zaterdag voorgeleid.Door het lek in een vat met perazijnzuur, een ontsmettingsmiddel, kregen zeventien mensen last van ademhalingsproblemen. Het ging om patiënten en medewerkers. De meesten konden na controle naar huis.