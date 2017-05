Kinderen met ouderwetse bokkenkar de wijk in om afval op te halen

Foto: Archief

DEN HAAG - Stadsboerderij Schildershoeve in de Haagse Schilderswijk is een bijzonder project begonnen om kinderen bewust te maken van zwerfafval. Stadsboerin Joyce Morison zet de kinderen aan het werk, door ze met een ouderwetse bokkenkar de wijk in te sturen om afval in te zamelen.









'Hier op straat ligt ontzettend veel afval en we willen de kinderen graag bijbrengen dat dat niet de bedoeling is', zei Morison tegen onze mediapartner Den Haag FM. 'Ook hier geldt: jong geleerd, is oud gedaan, dus we geven kinderen op een speelse manier het goede voorbeeld.'

