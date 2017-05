Onvermurwbaar: Gemeentebestuur Kaag en Braassem sluit dorpshuis

ROELOFARENDSVEEN - Het gemeentebestuur van Kaag en Braassem zet het voorstel voor de sluiting van dorpshuis De Alkeburcht in Roelofsarendsveen door. De gemeenteraad buigt zich op maandag 8 mei over de kwestie. De bewoners van het dorp hebben een nieuw protest aangekondigd.

Ondanks flink protest van de inwoners van het dorp op 1 mei dient het college een voorstel voor sluiting definitief in bij de gemeenteraad. Het college vindt dat het behoud van het dorpshuis niet haalbaar is.Het pand zou in slechte staat verkeren en een start-investering van 200.000 euro nodig hebben. Deze investering zou in de komende twintig jaar uiteindelijk oplopen tot ruim 1,2 miljoen euro. Verder concludeert het college dat het gebouw een lage bezetting van 12 procent heeft en deze verder daalt als de bibliotheek, zoals aangekondigd, dichtgaat.Sluiting van een dorpshuis als dit, gebeurde ook elders. In Den Haag is het beleid ingezet om onder meer accommodaties van sportverenigingen als vervangende buurthuizen te gebruiken. Die aanpak ('investeren in mensen, niet in stenen') kan tot nog toe op veel steun rekenen. De nieuwe plekken zijn 'Buurthuizen van de Toekomst' genoemd.