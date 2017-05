Honderden nemen afscheid van vermoordde René en Renéetje

René en Renéetje van Doorn | Foto: Facebook

ZOETERMEER - Enkele honderden mensen hebben vrijdag op begraafplaats Hoflaan in Zoetermeer afscheid genomen van René (49) en Renéetje van Doorn (23). Vader en zoon werden eind april in hun auto doodgeschoten bij een sportschool in de Edisonstraat in Zoetermeer.





De lichamen van



Geen idee wie er achter moorden zit



De familie noemt de dood van de twee 'onmenselijk'. Ze zijn een hele hechte gemeenschap, zei een neef tegen Omroep West. Hij vertelde ook dat de familie nog geen idee had wat er achter de dood van de twee zat.



Na de dubbele moord werd in Rotterdam





Een deel van de bezoekers volgde de uitvaartdienst op een scherm op de parkeerplaats van de begraafplaats. Er waren verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.De lichamen van vader en zoon lagen opgebaard in het woonwagencentrum tegenover de gevangenis in Zoetermeer, waar de twee woonden. Daar konden mensen afscheid nemen, schreef de familie op Facebook. Op de plek van de dubbele moord is inmiddels een bloemenzee ontstaan.De familie noemt de dood van de twee 'onmenselijk'. Ze zijn een hele hechte gemeenschap, zei een neef tegen Omroep West. Hij vertelde ook dat de familie nog geen idee had wat er achter de dood van de twee zat.Na de dubbele moord werd in Rotterdam een verdachte aangehouden. De man probeerde de auto in brand te steken waarmee de twee daders na de liquidatie op de vlucht sloegen. De man zit nog vast, de politie onderzoekt zijn rol bij de dubbele moord.

Door: Redactie Correctie melden