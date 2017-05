Straat afgezet vanwege gaslek in portiek Leiderdorp

Foto: AS Media

DEN HAAG - In een portiek in de Julianastraat in Leiderdorp is vrijdagmorgen een gaslek ontstaan. De hulpdiensten hebben de straat afgezet.



Het gaslek ontstond tijdens werkzaamheden in het portiek. Netbeheerder Liander waarschuwde de hulpdiensten en heeft het lek inmiddels ook zelf gedicht, meldt mediapartner Unity

Door: Redactie Correctie melden