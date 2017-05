Schuim op het strand: waar komt het vandaan?

DEN HAAG - Op het strand van onder meer Kijkduin zijn vrijdag gelige schuimvlokken aangespoeld. Het is niet uitzonderlijk en het gebeurt volgens de Haagse Vrijwillige ReddingsBrigade zeker vaker. Wat is het en waar komt het vandaan?

'Het kan geen kwaad', zegt een woordvoerder van de reddingsbrigade. Volgens Stichting De Noordzee gaat het om een natuurlijk verschijnsel dat hoort bij de tijd van het jaar.Rond maart is de eerste algenbloei in de Noordzee. 'Dat zorgt ervoor dat er eiwitten vrijkomen. Als het hard waait, worden deze eiwitten opgeklopt en dat kan schuim veroorzaken', zegt directeur Floris van Hest van Stichting De Noordzee. Dat is meestal tussen april en juni. Dat je nu dus schuim tegenkomt langs de kustlijn, valt volgens Van Hest te verwachten.