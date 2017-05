Veranderingen voor HGC en HDM, hockeyduels krijgen vier kwarten

Tristan Algera en Jorrit Croon van HGC (foto: Orange Pictures)

REGIO - De hockeywedstrijden in de hoofdklassen voor mannen en vrouwen tellen vanaf volgend seizoen vier kwarten van 17,5 minuut. Dat heeft de Nederlandse hockeybond vrijdag besloten. Nu bestaan de duels op het hoogste nationale niveau nog uit twee helften van 35 minuten.

In onze regio komen de Wassenaarse heren van HGC uit in de Hoofdklasse voor mannen. HDM uit Den Haag speelt in de vrouwen Hoofdklasse.



Internationale wedstrijden worden al vaak in vier kwarten afgewerkt. De verwachting is dat de internationale hockeyfederatie vanaf volgend jaar definitief breekt met wedstrijden van twee helften. De Nederlandse bond wil de beste hockeyers komend seizoen al voorbereiden op die wijziging.



Pauzes



Tussen het eerste en tweede kwart en het derde en vierde kwart bedraagt de rust steeds twee minuten. De pauze tussen kwart twee en drie blijft tien minuten.



Door: Sportredactie Correctie melden