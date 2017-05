Pijnacker krijgt stroomopwekkend geluidsscherm

Foto: BAM

PIJNACKER - Langs de N470 in Pijnacker komt een bijzonder geluidsscherm. In de wand zijn zonnecellen verwerkt, die op jaarbasis 30 megawattuur aan stroom opleveren. Dat is voldoende om tien huishoudens van stroom te voorzien.

Het geluidsscherm komt te staan bij de nieuwe wijk Keijzershof. Het is 480 meter lang en steekt 2,5 meter boven het maaiveld uit. De zonnecellen worden in het glas geïntegreerd. Om de zonnecellen te beschermen tegen opspringende steentjes van langsrijdende auto's wordt extra dik glas van 8 millimeter aan de voor- en achterzijde van de cellen aangebracht.



Netbeheerder Stedin zorgt ervoor dat de opgewekte stroom het openbare net instroomt. De bouw van het scherm start na de zomer. Half november is de oplevering.





