Ontknoping amateurvoetbal: Blijft Rijnvogels er in en wordt Lisse kampioen?

Feest bij FC Lisse na de winst op IJsselmeervogels (foto: Orange Pictures)

REGIO - Het zijn spannende weken in het amateurvoetbal. Gaat het FC Lisse lukken het kampioenschap in de derde divisie nog te pakken? Kan FC Rijnvogels het vege lijf redden? Pakt Rijnsburgse Boys of Scheveningen de derde periode? We hebben alles op een rijtje gezet.

Tweede divisie:



Katwijk en VVSB:

Onze enige twee regioploegen die in de tweede divisie uitkomen, spelen eigenlijk al weken nergens meer om. Deze nieuwe competitie kent geen periodetitels en de strijd om het kampioenschap was in de winterstop al nagenoeg beslist. De enige uitdaging die Katwijk en VVSB hebben, is zo hoog mogelijk te eindigen. Maar het is eigenlijk spelen om des keizers baard.



Toen de tweede divisie opgericht werd, kreeg de KNVB al flink wat kritiek. Het heikele punt zit hem voornamelijk in de deelname van de beloftenelftallen. De argumenten? Er komt, in tegenstelling tot de amateurverenigingen, weinig publiek bij deze elftallen kijken. Het gevolg: totaal geen sfeer bij wedstrijden tegen of tussen beloften. Het tweede punt: eerste elftalspelers die een wedstrijdje bij het beloftenteam meedoen.



Het moge duidelijk zijn dat de amateurverenigingen nog altijd allemaal tegen de beloften in de competitie zijn, maar de bvo’s willen juist alleen maar meer van dit soort elftallen in de tweede en derde divisie laten instromen.



Resterend programma:

Katwijk:

GVVV (thuis)

Spakenburg (uit)



VVSB:

HHC Hardenberg (uit)

TEC (thuis)



Derde divisie:



FC Lisse

FC Lisse is de enige ploeg uit onze regio die nog kampioen kan worden. En wie had dat aan het begin van het seizoen verwacht? De Lissenaren stonden een jaar geleden rond deze tijd nog op een p/d-plaats en kwamen in de nacompetitie terecht. Uiteindelijk lukte het ze lijfsbehoud af te dwingen. Hoe knap is het dat je in het jaar daarna dan meteen weer meedoet om het kampioenschap?



De eerste seizoenshelft verliep voor FC Lisse bijna vlekkeloos. Na de winterstop werd het allemaal wat wisselvalliger, de koppositie werd weggegeven en de concurrenten wisten de Lissenaren te naderen. Met een periodetitel in de pocket is de geel-blauwe formatie van Robbert de Ruiter in ieder geval zeker van nacompetitie.



Met nog twee duels te gaan is het voor Lisse mogelijk om het kampioenschap binnen te slepen. Een kleine kanttekening: IJsselmeervogels moet een misstap begaan én FC Lisse moet alles winnen om de titel daadwerkelijk binnen te slepen. Vorige week stonden beide ploegen met zijn tweeën aan kop, maar Lisse morste punten.



Resterend programma:

DVS ’33 Ermelo (thuis)

Jong FC Groningen (uit)



Rijnsburgse Boys:

Rijnsburgse Boys mag dan wel niet meer om de titel meedoen, er valt voor de Uien nog wel een prijs te behalen. Drie weken geleden waren ze nog volop in de race voor de tweede periodetitel, maar doordat ze zelf punten verspeelden en Harkemase Boys dat niet deed, ging die titel naar de Friezen.



Een dompertje in Rijnsburg, het seizoen leek over, maar niets is minder waar. Als de geel-zwarten over twee weken nog steeds de derde plaats bezetten, dan gaan ze aan de haal met de derde periode en komen ze in de nacompetitie terecht. IJsselmeervogels moet dan wel daadwerkelijk de derde periode winnen.



Resterend programma:

FC Rijnvogels (uit)

Capelle (thuis)



Scheveningen:

Net als Rijnsburgse Boys heeft ook Scheveningen nog zicht op de derde plaats en dus misschien die derde periodetitel. De ploeg van John Blok heeft twee punten achterstand op nummer drie Rijnsburg en is daarom dus afhankelijk van puntverlies van de Uien. Daarbij heeft ook ASWH hetzelfde aantal punten als Rijnsburg en moeten ook zij punten morsen.



Resterend programma:

ASWH (thuis)

DVS ’33 (uit)





Quick Boys:

Quick Boys speelt zelf al weken om des keizers baard. De Katwijkers hebben een teleurstellend en wisselvallig seizoen achter de rug. Desondanks kunnen de blauw-witten nog wel wat regioploegen een klein handje helpen.



Dit weekend nemen de Katwijkers het op tegen Huizen. Quick Boys kan een grote rol van betekenis spelen voor Rijnvogels. Huizen is namelijk een directe concurrent van de Kooltuinstrijders. Als Quick Boys wint bij Huizen is die ploeg gedegradeerd.



Ook kan Quick Boys FC Lisse nog een handje helpen. De ploeg van Jan Zoutman komt koploper IJsselmeervogels nog tegen. Als het de blauw-witten lukt drie punten van de Spakenburgers af te snoepen, dan kan dat FC Lisse misschien de titel nog opleveren.



Resterend programma

Huizen (uit)

IJsselmeervogels (thuis)



FC Rijnvogels:

Het zijn voor FC Rijnvogels spannende weken. De ploeg vecht voor degradatie en heeft de punten harder dan ooit nodig om directe degradatie af te wenden. Afgelopen weekend deden de Katwijkers goede zaken door van Jong FC Volendam te winnen.



Maar de zorgen zijn nog niet over en de komende twee duels moeten gewonnen worden. Lukt dat niet, dan degradeert FC Rijnvogels na een seizoen in de derde divisie gevoetbald te hebben terug naar de Hoofdklasse.



Resterend programma:

Rijnsburgse Boys (thuis)

Harkemase Boys (uit)



Ook in de Hoofdklasse A zaterdag is het nog ongelooflijk spannend. Ter Leede staat bovenaan en de kans dat de titel naar Sassenheim gaat is groot. De ploeg heeft evenveel punten als Spijkenisse, maar zij hebben een wedstrijd meer gespeeld.



Wint Ter Leede zaterdag van Argon en Noordwijk verslaat Achilles Veen, dan is de schaal voor de Sassenheimers.



