Groenendijk geïrriteerd in aanloop naar Heracles: ‘Ik vond de houding van de spelers te ontspannen’

Havenaar in actie tegen Heracles (foto: www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - ADO-trainer Fons Groenendijk nam vrijdagmiddag na de training zijn selectie apart om een aantal dingen recht te zetten. Hij was niet gecharmeerd van de inzet van zijn spelers. ‘Ik vond de houding te ontspannen. Ik heb het nog niet zo vaak gezien. Als het omslaat in lacherig gedrag kan je niet optimaal presteren’, zegt Groenendijk in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Heracles.

De ‘ontspannen’ houding van de spelers heeft niet direct consequenties voor de basisopstelling. ‘Nee, natuurlijk niet. Deze jongens hebben de laatste weken goed gepresteerd en verdienen het om te spelen. Ik heb dus geen verrassingen, maar ze moeten niet te vaak zo trainen, want garanties zijn er niet bij mij.’



Vermoedelijke opstelling ADO Den Haag:

[twitter:https://twitter.com/JimvanderDeijl/status/860488486515769344]

Afwezig: Gervane Kastaneer (oog), Kevin Jansen (lies)



De kans is redelijk groot dat als ADO Den Haag aankomend weekend wint van Heracles Almelo en een week later van Excelsior, dat de Haagse ploeg eindigt op de negende plek, die recht geeft op een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. ‘Dat zou zomaar kunnen’, reageert Groenendijk. ‘Alles moet meezitten. Je moet er wel voor spelen.’



De laatste keer dat ADO Den Haag in Almelo van Heracles won, was op 10 maart 2012. De wedstrijd eindigde toen in een 2-0-overwinning door doelpunten van Jens Toornstra en Charlton Vicento. Vorig seizoen werd Heracles Almelo tegen ADO Den Haag ook in de 33ste speelronde gespeeld. Toen kende de wedstrijd geen winnaar: 1-1.



Mis niks van Heracles – ADO Den Haag



De wedstrijd tussen Heracles Almelo en ADO Den Haag is zondagmiddag live te volgen op 89.3 FM Radio West. Het commentaar bij de wedstrijd wordt gedaan door Jim van der Deijl en Bart Nolles.



Scheidsrechter: Serdar Gözübüyük



Vorige ontmoetingen:



2016/2017:

ADO Den Haag – Heracles Almelo 1-1



2015/2016:

Heracles Almelo – ADO Den Haag 1-1

ADO Den Haag – Heracles Almelo 0-1



2014/2015:

ADO Den Haag – Heracles Almelo 1-3

Heracles Almelo – ADO Den Haag 3-1



2013/2014:

ADO Den Haag – Heracles Almelo 0-3

Heracles Almelo – ADO Den Haag 1-0



