‘Of ik blijf als het bij ADO blijft zoals het nu is? Dat weet ik niet’

Fons Groenendijk voor ADO - Groningen (foto: www.soccratesimages.com)

DEN HAAG - Hij zette de afgelopen weken een prestatie van formaat neer door ADO Den Haag rechtstreeks in de Eredivisie te houden, maar of Fons Groenendijk langer aanblijft als trainer van de Haagse formatie is nog onzeker. ‘Ik wil graag de volgende stap zetten en daarom wil ik horen wat de toekomstplannen zijn. Of ik blijf als ADO blijft zoals het nu is? Dat weet ik niet’, zegt hij.

Groenendijk vervolgt: ‘De intentie is om met elkaar verder te gaan. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Aankomende week evalueren we. Dat zal gaan over welke kant wij opgaan met ADO. Wat is het perspectief? Moeten we alle belangrijke spelers laten gaan? Of kunnen we jongens behouden? Daar gaat het over’, aldus de Leidse trainer.



'Iedereen mag toch ambities hebben. Ik ben nu drie jaar achter elkaar betrokken bij degradatievoetbal. Als je dan een keer zegt dat degradatievoetbal niet leuk is, dan zegt meteen iedereen dat ik er niet tegen kan. Dat is niet zo.'



Niet weer



'Het is veel leuker om voor de vijfde plek te spelen. Dat is een groot verschil. Ik zou niet weer om de achttiende plek willen spelen.’



