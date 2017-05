Rapper Boef ziet toch af van hoger beroep

DEN HAAG - Boef gaat toch niet in hoger beroep tegen de werkstraf van 20 uur die hem woensdag werd opgelegd, dat zegt zijn advocaat vrijdag tegen Omroep West. De rapper werd veroordeeld voor het springen op een politieauto bij club NoLimit in Zoetermeer in maart. Na de uitspraak meldde de advocaat van Boef dat zijn cliënt wilde dat hij beroep aantekende tegen de straf.

Een dag na de zaak kon Boef rekenen op felle kritiek van Bart Nieuwenhuizen. De Haagse hoofdofficier van justitie noemde de 24-jarige rapper een 'pannenkoek' en een 'konijnenbijter', in zijn tweewekelijkse column die hij exclusief voor Omroep West schrijft.De advocaat van Boef kon vrijdag niet bevestigen dat de column en de ontstane ophef de reden waren voor het intrekken van het hoger beroep. Hij ontkende ook het verhaal van Ali B., die zei donderdag in het AD dat Boef zijn advocaat verkeerd had begrepen. 'Die jongen is vaker in aanraking geweest met justitie, die weet echt wel wat hoger beroep is', aldus de advocaat.Ook heeft de advocaat nog steeds contact met Boef. Het verhaal van Ali B. dat hij ontslagen is klopt niet volgens zijn advocaat. Het management van Ali B. heeft tot nu toe niet gereageerd op dit verhaal.