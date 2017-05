Scooterrijder rijdt in op agent, arm in het gips

DEN HAAG - Een scooterrijder is vrijdagmorgen op Scheveningen ingereden op een agent die hem een stopteken gaf. De agent raakte gewond aan zijn arm en moest in het gips.

Na de actie ging de bestuurder ervandoor. Al snel liet hij zijn scooter achter en ging hij rennend verder. Maar de politie wist hem in te halen en heeft hem opgepakt.De man bleek alcohol en drugs op te hebben. Hij ging ervandoor omdat hij bang was dat zijn rijbewijs zou worden afgepakt. Dat is inderdaad gebeurd.