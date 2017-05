Liberty Tour van Alphen naar Den Haag

Liberty Tour 2016, foto: Richard Mulder

ALPHEN AAN DEN RIJN - De traditionele Liberty Tour reed vrijdagmiddag door een flink aantal Zuid-Hollandse plaatsen. Tijdens deze tour rijden oude voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog dezelfde route als de Prinses Irene Brigade tijdens de bevrijdingstocht in 1945.

Rond negen uur vrijdagochtend kwamen tientallen auto’s en motoren Alphen aan den Rijn binnengereden. In het Burgemeester Visserpark hielden de voertuigen halt en werd het bevrijdingsvuur ontstoken door burgemeester Liesbeth Spies.



Langs de route en in het Burgemeester Visserpark, waar de avond daarvoor Dodenherdenking was, stonden honderden Alphenaren te kijken. Daarna deden de voertuigen onder meer Leiden, Voorschoten, Wassenaar en Den Haag aan.