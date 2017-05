Bevrijdingsdag: Zo vier jij de vrijheid

Foto: Linda van Dijk

REGIO - Nederland viert vrijdag de vrijheid. Op verschillende plekken in onze regio zijn vrijmarkten en in onder andere Den Haag en Zoetermeer zijn grote bevrijdingsfestivals.

Wij vroegen wat vandaag de dag vrijheid voor jou betekent. Hoe beleef je die? Waar associeer je vrijheid mee? Bezoekers van het Bevrijdingsfestival vieren de vrijheid het liefst met familie. 'Je mag wel een feestje vieren als je beseft in wat voor vrijheid we hier leven', vertelt een enthousiaste oma. 'Met de kleinkinderen maken we er een leuke middag van.'



Een jong stel zegt te genieten van de het feest op het Malieveld maar een kinderopvang zou het feestje helemaal compleet maken. 'Dan zouden we weer even lekker kunnen dansen daar binnen.'



Zijn wie je bent



Voor zangeres Sabrina Starke is het heel simpel: 'Vrijheid betekent voor mij kunnen zijn wie je bent. Zeker als artiest is dat belangrijk.'



De 37-jarige Nagwa vluchtte in de jaren negentig uit Libië. Vrijheid ervaarde ze pas toen ze in Nederland mocht blijven. 'Ik besefte dat ik veilig was.'



Geen terrorisme



Op Facebook werd door verschillende regiogenoten gereageerd op de vraag. 'Vrijheid betekent voor mij dat er geen plaats is voor radicale IS terrorisme en rechts en links extremisme, facisme, ongeacht geloof en afkomst in onze mooie open vrije samenleving', aldus Leonardo.