Twee Woerdenaren aangehouden voor dieseldiefstal

NIEUWKOOP - Twee mannen uit Woerden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor het stelen van diesel uit een geparkeerde vrachtwagen op de Nieuwveenseweg in Nieuwkoop. De verdachten zijn 18 en 20 jaar oud.

Agenten kregen omstreeks 01:15 uur de melding binnen. In samenwerking met de politie in Woerden werden de twee verdachten op de Milandweg in Woerdense Verlaat langs de kant gezet, dit meldt de politie op Facebook.In de auto zijn twee volle jerrycans en een pomp aangetroffen. De auto van de verdachten is in beslag genomen. De politie onderzoekt nog of de twee verdachten voor meerdere diefstallen van diesel verantwoordelijk zijn.