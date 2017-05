Jens Toornstra voelt nu net zo veel spanning als bij titelstrijd Alphense Boys

Oud-ADO Den Haag-speler Jens Toornstra aan de bal (foto: Soccrates Images)

LEIDERDORP - Sterspeler Jens Toornstra speelt morgen de kampioenswedstrijd met zijn club Feyenoord. De voetballer uit Leiderdorp voelt nu dezelfde spanning als in 2009, toen hij bij amateurclub Alphense Boys om de titel in de Tweede Klasse speelde: 'Het spelletje is gewoon hetzelfde.'





Glansrol



Toornstra kreeg al snel een profcontract bij ADO aangeboden en speelde nadien nog voor FC Utrecht voordat hij in 2014 bij Feyenoord belandde. Dit seizoen heeft de 28-jarige profvoetballer een glansrol bij zijn Rotterdamse club. Met 14 doelpunten en 9 assists staat Toornstra dit seizoen als tweede op de topscorerslijst van Feyenoord.



Zondag speelt Feyenoord de kampioenswedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior. Met 5 gemaakte goals tegen Excelsior is de club nou net Toornstra's favoriete tegenstander.

