Randy Wolters ambieert het buitenland, maar heeft goed gevoel bij ADO Den Haag

DEN HAAG - Nu de ontknoping van het seizoen nadert, zal er ook alweer snel naar het volgend voetbaljaargang gekeken moeten worden. Welke spelers verlengen? Welke gaan weg? ADO Den Haag heeft in een eerder stadium al aangegeven graag door te willen met Randy Wolters, maar net als Dion Malone is hij er nog niet uit. 'Ik heb zelf wel de ambitie om naar het buitenland te gaan', vertelt hij.

Er heeft al wel een gesprek plaatsgevonden tussen de club en Wolters, die in de eerste seizoenshelft nog voor Go Ahead Eagles speelde. Opvallend: Malone schuift zijn beslissing vooralsnog even op en ook Fons Groenendijk weet nog niet wat hij gaat doen. Het lijkt of iedereen op elkaar wacht.'Nou, ik wacht ook wel een beetje met wat Fons gaat doen, ja. We gaan het meemaken. Ik heb een mooie optie met ADO. De club past heel goed bij mij en als je ziet hoeveel liefde ik van de supporters krijg. Ik denk dat het allemaal plusjes zijn', beschrijft de Leidenaar zijn gevoel.'Als het gevoel zo goed blijft, dan is de kans groot dat ik hier blijf. Maar je weet nooit wat er op je pad komt.'Bekijk hieronder wat Wolters zegt over de kansen voor de play-offs om Europees voetbal